В Госдуме поддержали предложение Путина о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Бюджетный комитет Госдумы поддержал поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которые касаются увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в пятницу, 19 ноября.

"Предложение президента взвешенно, просчитано и дает возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается", - подчеркнул Макаров.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин предложил увеличить МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей. Это на 8,6% выше, чем годом ранее. Аналогичным образом должен вырасти и прожиточный минимум, уточнил глава государства.

Кроме того, согласно поправкам президента России, максимальный размер выплаты по безработице в 2022 году будет составлять не 12 130 рублей, как сейчас, а уже 12 792 рубля.