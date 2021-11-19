Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве превысил 67%

Вакцинацию первым компонентом прошли более 6 миллионов человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве превысил 67%. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Под коллективный иммунитетом подразумевается повышенный эффект сопротивления инфекции благодаря тому, что большая часть населения имеет личный иммунитет к болезни. Чем выше число людей с личным иммунитетом, тем сильнее коллективный иммунитет и ниже уровень заболеваемости.

Как сообщают в оперштабе, данные по Москве были подсчитаны на конец октября.

"По состоянию на 22 октября коллективный иммунитет 67,1%", - сообщается на сайте оперштаба.

Отмечается, что вакцинацию первым компонентом вакцины прошли 6 080 506 человек. Две прививки поставили уже 5 538 247 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России к 12 ноября составил 49%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, отметив, что полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции в стране был проведен почти 58 миллионов раз.