Инфекционист объяснил необходимость создания "Спутник М"

Инфекционист рассказал, что "Спутник M" создан для детей, которым хватает небольшой дозы вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с изданием Lenta.ru объяснил необходимость создания препарата "Ступник М".

"Введение вакцины в обычной концентрации детям будет необоснованно, потому что меньшая доза вызывает хорошую выработку иммунитета, даже лучше, чем у взрослых, как показывают исследования. Зачем перегружать детский организм, делать ему лишнюю нагрузку?", - пояснил он.

Тимаков добавил, что "Спутник M" обладает в пять раз меньшей концентрацией, чем "Спутник V". Отмечается, что передозировка спайковым белком, который используется в вакцине, теоретически может быть неблагоприятна для организма.

Сайт KP.ru рассказывал, что клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" показывают ее безопасность.

"По предварительным результатам вакцина признана безопасной и эффективной для подростков….Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 введен первый компонент", - заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.