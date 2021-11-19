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Здоровье19 ноября 2021 12:44

Инфекционист объяснил необходимость создания "Спутник М"

"Спутник M" обладает в пять раз меньшей концентрацией, чем "Спутник V"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Инфекционист рассказал, что "Спутник M" создан для детей, которым хватает небольшой дозы вакцины

Инфекционист рассказал, что "Спутник M" создан для детей, которым хватает небольшой дозы вакцины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с изданием Lenta.ru объяснил необходимость создания препарата "Ступник М".

"Введение вакцины в обычной концентрации детям будет необоснованно, потому что меньшая доза вызывает хорошую выработку иммунитета, даже лучше, чем у взрослых, как показывают исследования. Зачем перегружать детский организм, делать ему лишнюю нагрузку?", - пояснил он.

Тимаков добавил, что "Спутник M" обладает в пять раз меньшей концентрацией, чем "Спутник V". Отмечается, что передозировка спайковым белком, который используется в вакцине, теоретически может быть неблагоприятна для организма.

Сайт KP.ru рассказывал, что клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" показывают ее безопасность.

"По предварительным результатам вакцина признана безопасной и эффективной для подростков….Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 введен первый компонент", - заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.