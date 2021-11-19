Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник М" показывают ее безопасность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М» показывают ее безопасность. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заммэра Москвы, уточнив, что препарат получили уже 400 подростков.

«По предварительным результатам вакцина признана безопасной и эффективной для подростков…. Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 введен первый компонент»,- сказала помощник градоначальника в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что на данный момент нет проблем с соискателями «поучаствовать в данном исследовании».

Ракова также сообщила, что вакцина будет двухкомпонентной, уточнив, что, по сути дела, это как «Спутник V», только одна пятая взрослой дозы препарата.

Напомним, третья фаза испытаний «Спутник М» для подростков стартовала в Москве 11 ноября. Как писал сайт kp.ru, на первом этапе исследования вакцины участие приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что побочные эффекты, отмеченные в ходе клинических исследований препарата, незначительны, уточнив, что чаще всего регистрируют температура до 37,3 градусов.