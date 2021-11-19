Лавров пообещал ответить на провокации НАТО и ЕС на Украине Фото: REUTERS

Россия не намерена закрывать глаза на провокации НАТО и Евросоюза, в частности попытках подыгрывать сторонникам милитаризации Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытках подыгрывать милитаристам на Украине», – сказал дипломат на пресс-конференции, прошедшей после встречи с председателем ОБСЕ Анн Линде.

Среди таких попыток Лавров назвал планы по организации военных миссий для украинцев и подготовки украинской армии. По его словам, тем самым Запад подготавливает Киев «к действиям, которыми постоянно угрожают, заявляя, что возьмут силой Донбасс, и посягают на российский Крым». Он отметил, что воинственная риторика Украины не получают адекватной оценки со стороны ее западных партнеров. Как подчеркнул Лавров, Россия не позволит ущемить свои национальные интересы.

Как писал сайт kp.ru, Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). С просьбой о создании такой миссии еще в июле 2021 к европейским партнерам обратились главы двух украинских министерств – Минобороны и МИД. В ЕС полагают, что подобная «помощь» Киеву стала бы «выражением солидарности с Украиной» на фоне вымышленной «военной активности» России вблизи украинской границы.