Названы страны, куда могут въехать россияне привитые вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" без ПЦП-теста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис поездок и путешествий "Туту.ру" составил список стран, в которые россияне, привитые вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", могут въехать без ПЦР-тестов и карантина. Об этом в пятницу, 19 ноября 2021 сообщает Lenta.ru.

В СПИСОК ВОШЛИ:

1.Албания

2.Армения

3.Республика Беларусь

4.Венгрия (потребуется виза)

5.Черногория

6.Северная Македония.

Страны можно посетить либо по национальному паспорту, либо на срок не дольше определенного количества дней (от 30 до 180 суток).

Кроме того,аналитики рассказали еще четырех странах, куда пускают россиян без сертификатов вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов:

1.Абхазия

2.Южная Осетия

3.Доминикана

4.Мексика.

Ранее заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов сообщил, что требования о продаже авиабилетов и допуске на борт самолёта по QR-кодам планируют распространить и на зарубежные авиакомпании, выполняющие полёты в Россию. По его словам, авиакомпании будут поставлены перед фактом, передает RT.