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Экономика19 ноября 2021 13:56

Путин утвердил закон, разрешающий менять банкноты на сумму до 40 тысяч рублей без паспорта

Документ также повышает пороговую сумму операций по замене поврежденных банкнот или монет
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий банкам не проводить идентификацию граждан при размене или замене банкнот на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, принятый закон увеличивает пороговую сумму операций по размену монет или банкнот одного номинала на другой номинал с 15 до 40 тысяч рублей без наличия паспорта у клиента. Повышается и пороговая сумма операций по замене поврежденных монет или банкнот, которые не имеют признаков подделки. Кроме того, разрешено проводить упрощенную идентификацию при совершении таких операций на сумму до 100 тысяч рублей.

Напомним, на сегодняшний день работающие с деньгами организации, среди которых банки, ломбарды, страховые организации, до приема денежных средств должны идентифицировать своего клиента. Идентификация не считается обязательной, если сумма проводимой операции не превышает 15 тысяч рублей, а также когда физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тысяч рублей.