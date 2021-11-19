Центр им. Гамалеи не зарегистрировал ни одного случая смерти от "Спутника V"

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что не было зарегистрировано ни одного случая смерти от вакцинации препаратом от коронавируса "Спутник V". Он был официально зарегистрирован в России 11 августа 2020 года и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19.

О позитивном опыте использования препарата Денис Логунов рассказал на III Московском конгрессе кардиологов в пятницу, 19 ноября.

"У нас не зарегистрировано ни одного случая [смерти], который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией", - сообщил Логунов.

Он отметил, что случаев смерти от вакцинации "Спутником V" не зафиксировано не только в России, но и в других странах, где он используется - Аргентина, Венгрия.

Как ранее писал сайт kp.ru, клинические исследования вакцины от коронавируса для детей и подростков "Спутник М" показывают ее безопасность. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заммэра Москвы, уточнив, что препарат получили уже 400 подростков.