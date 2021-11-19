На вакцинацию от коронавируса в Москве записываются 150 тысяч человек еженедельно

Интерес к вакцинации не ослабевает, говорят власти Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что интерес к вакцинации от коронавируса в городе не ослабевает. Еженедельно на иммунизацию записываются около 150 тысяч человек, желающих поставить прививку.

"Интерес к ней не ослабевает. Достаточно много граждан записываются [на вакцинацию]. Где-то порядка 150 тысяч записей в неделю - это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч [человек]", - рассказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Мэр города напомнил, что те, кто сделал прививку более полугода назад, должны повторно пройти вакцинацию. Это связано с тем, что титры антител в течение 6 месяцев после прививки постепенно падают, в итоге ослабляя защиту организма от коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве превысил 67%. Вакцинацию первым компонентом вакцины в городе прошли 6 080 506 человек. Две прививки поставили уже 5 538 247 человек.