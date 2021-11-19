Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 ноября 2021 18:58

Минюст включил "Честные выборы" и Иркутский союз библиофилов в реестр СМИ-иноагентов

Они стали 96-й и 97-й организацией в реестре
Наталья СМИРНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минюст РФ пополнил список СМИ-иноагентов

Минюст РФ пополнил список СМИ-иноагентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России включило ООО "Честные выборы"* и фонд "Иркутский союз библиофилов"* в реестр СМИ-иноагентов. Информация об этом была опубликована на сайте министерства в пятницу, 19 ноября.

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов"* и общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы"*", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они были внесены в список СМИ-иноагентов по собственной просьбе - согласно требованиям закона, установленным для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

ООО "Честные выборы"* и фонд "Иркутский союз библиофилов"* стали 96-й и 97-й организацией в реестре.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минюст России включил одного из соучредителей Российской ЛГБТ-сети* в реестр СМИ-иноагентов. В соответствующем списке ведомства оказался Игорь Кочетков*, он стал в нем 95-м.

*Физическое лицо или организация, выполняющие функции СМИ-иноагента