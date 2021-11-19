В США признали невиновным подростка, который убил двух человек по время беспорядков

В поддержку подростка выступали в основном республиканцы Фото: REUTERS

В США вынесли приговор 17-летнему Кайлу Риттенхаусу, который застрелил двух человек и ранил третьего во время беспорядков в штате Висконсин в августе 2020 года. Суд присяжных признал подростка невиновным.

Беспорядки в Кеноше, небольшом городе в Висконсине, начались в августе 2020 года на волне охвативших США акций протеста из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда. Риттенхаус был один из добровольцев, которые прибыли в город для защиты его от мародеров. В результате он открыл огонь по атаковавшим его участникам погромов. Двое мужчин в итоге скончались, один был ранен.

В ходе суда над Риттенхаусом его поддерживали представители республиканской партии, которые выступают за право на самооборону и ношение оружия, пишет ТАСС. Дипломаты напротив называли Риттенхауса убийцей, который напал на мирных протестующих.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд Вашингтона вынес приговор самому яркому участнику штурма Капитолия 6 января. Речь о Джейкобе Энтони Ченсли, известному как шаман QAnon — его снимки в большой меховой шапке с рогами обошли все мировые СМИ. Судья приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы.