Иммунолог призвала переболевших россиян обследоваться из-за опасности постковидного синдрома

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова призвала граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, проверить свое здоровье.

По ее мнению, это необходимо сделать из-за рисков появления постковидного синдрома.

Прежде всего стоит проверить переносимость физической нагрузки для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также обратить внимание нужно на артериальное давление и состояния легких. Об этом эксперт агентству "Прайм".