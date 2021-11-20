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Здоровье20 ноября 2021 2:52

Иммунолог призвала переболевших россиян обследоваться из-за опасности постковидного синдрома

Не лишней будет проверка артериального давления, состояния легких, считает эксперт
Источник:kp.ru
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Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова призвала граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, проверить свое здоровье.

По ее мнению, это необходимо сделать из-за рисков появления постковидного синдрома.

Прежде всего стоит проверить переносимость физической нагрузки для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также обратить внимание нужно на артериальное давление и состояния легких. Об этом эксперт агентству "Прайм".