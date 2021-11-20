Бесплатный проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет хотят ввести в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о намерении комитета инициировать разработку нового законопроекта, который мог бы сделать проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет бесплатным.

Сейчас в России по действующему законодательству ехать в городском и пригородном сообщении без оплаты могут только дети до 7 лет.

В частности, предлагается ввести единый бесплатный проездной документ для детей до 16 лет, который предоставляет право на неограниченное число поездок., пишут РИА Новости.

Однако недавно в РФ запретили высаживать несовершеннолетних безбилетников. Речь идет о детях и подростках, кому еще не исполнилось 16 лет. Если прежде за это не было никакого наказания, то сейчас запрет четко прописан в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. А штраф составляет 5 тысяч рублей с физического лица (это водитель) и от 20 до 30 тысяч для должностного (кондуктор или контролер).