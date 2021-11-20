Мешки с деньгами выпали из инкассаторской машины на шоссе в Калифорнии

В Калифорнии мешки с деньгами выпали из инкассаторской машины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти американского штата Калифорния сообщили, что в пятницу утром, 19 ноября, мешки с деньгами выпали из инкассаторской машины на дорогу.

Инцидент произошел на шоссе Карлсбаде, когда грузовик направлялся из Сан-Диего в офис Федеральной корпорации страхования депозитов.

- Одна из дверей открылась, и из нее выпали мешки с наличными, - сказал сержант Калифорнийского дорожного патруля Кертис Мартин.

Несколько пакетов разорвались, рассыпав купюры достоинством 1 и 20 долларов по полосам движения, что привело к хаотичному движению по шоссе. На видео, размещенном в Интернете, видно, как некоторые люди смеются и прыгают, держа в руках пачки денег.

Два человека были арестованы на месте происшествия, и Мартин предупредил, что всем остальным, кто будет уличен в присвоении денег, может быть предъявлено уголовное обвинение. Всех, кто взял деньги, призвали принести их в офис CHP в Висте.

Власти не сразу сказали, сколько денег было потеряно. Однако, по крайней мере, дюжина человек вернули собранные деньги в CHP к полудню пятницы, сообщает газета San Diego Union-Tribune.

В 2014 году на одной из улиц Ташкента перевернулся грузовик с деньгами. Инкассаторская машина опрокинулась на бок, двери распахнулись, и на дорогу разлетелись купюры. Деньги буквально усыпали всю улицу. Одни очевидцы принялись их собирать, другие – снимать это на видео. Какая сумма была в машине и сколько вернули не сообщалось.