Причина смерти Валерия Гаркалина: у артиста отказали все органы

Валерий Гаркалин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский актер Валерий Гаркалин скончался от отказа всех органов. Об этом сообщил источник kp.ru в здравоохранении.

- Полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок, — рассказал собеседник издания.

Полиорганная недостаточность (ПОН) – это тяжелое общее патологическое состояние, которое возникает в ответ на тяжелую травму, обострившуюся хроническую патологию, гнойно-септическое заболевание и сопровождается функциональной несостоятельностью двух или более систем, играющих важную роль в жизнеобеспечении организма.

Напомним, медики зафиксировали смерть артиста в утром, 20 ноября, в 6:30 по московскому времени.

Как писал сайт kp.ru, артист был госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией в начале октября. Его сразу ввели в кому. Через неделю произошло улучшение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю состояние звезды резко ухудшилось.У него почти полностью были поражены легкие, актер находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ЭКМО.