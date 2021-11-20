Минпромторг сообщил, что Россия сможет произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса в 2022 году

Россия сможет произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса в 2022 году, уверены в Минпромторге Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что уже в следующем году Россия сможет выпустить два миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции.

- У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 млрд, — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

В ведомстве пояснили, что это позволяют сделать мощности страны, пишет ТАСС. Мантуров также рассказал, что сейчас в гражданский оборот введено более 100 миллионов доз.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 37 120 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 9 294 188 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заразились 3239 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 2637 случаев. Тройку замыкает Московская область — 1885 случаев. Также за сутки зафиксировано 1 254 летальных исхода. Еще 36 172 человека выписаны из больницы после болезни.