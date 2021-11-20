Патриарх Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Путин поздравил патриарха с 75-летием и отметил, что при его руководстве РПЦ активно участвует в жизни общества, в решении насущных проблем и реализации значимых для России проектов.

- Ваше Святейшество, для меня большая, огромная честь отметить Ваши заслуги, труды на благо Родины и вручить Вам высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного, особо почитаемого просветителя и проповедника христианской веры, — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин наградил директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. Директора Центра Гамалеи наградили за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Напомним, что специалисты Центра имени Гамалеи создали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".