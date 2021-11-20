Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет в учебном театре ГИТИСа 23 ноября 2021 года

Валерий Гаркалин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с российским актером Валерием Гаркалиным пройдет в учебном театре ГИТИСа во вторник, 23 ноября 2021 года. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

- Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11:00, — цитирует Заславского ТАСС.

Он отметил, что для посещения QR-код не понадобится, однако призвал людей с признаками ОРВИ воздержаться от похода на мероприятия. Дата похорон артиста пока неизвестна.

Сегодня, 20 ноября, на 68-м году жизни умер российский актер Валерий Гаркалин. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме «Ширли-Мырли». Медики зафиксировали смерть артиста утром, 20 ноября, в 6:30 по московскому времени. Причина смерти Валерия Гаркалина: полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок. Как писал ранее сайт kp.ru, артист был госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией в начале октября. Его сразу ввели в кому. Через неделю произошло улучшение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю состояние звезды резко ухудшилось. У него почти полностью были поражены легкие, актер находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ЭКМО.