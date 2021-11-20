США пугают союзников угрозой "вторжения России"

По мнению американских чиновников, Россия стягивает войска к украинской границе Фото: REUTERS

США убеждают своих европейских союзников в том, что в скором времени Россия вторгнется на территорию Украины и ей нужно срочно помешать. Для этого, считают американские чиновники, нужно принять совместный санкционный пакет. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

Американские чиновники считают, что Россия "еще не решила", что собирается делать с войсками, которые якобы находятся у границ Украины. Ранее президент Владимир Путин официально заявлял, что домыслы о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. Но США это, видимо, не убедило.

"Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы", - говорится в сообщении газеты New York Times.

Отмечается, что директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на этой неделе ездила в Брюссель, чтобы обсудить возможное "военное вторжение" России на Украину с послами НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал информацию о том, что РФ якобы размещает войска у границ Украины. Он назвал это "некачественным вбросом", на который не стоит тратить время и комментировать его.