Бастрыкин обсудит со Светланой Светличной духовно-нравственное развитие студентов академий СК России

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная Фото: Борис КУДРЯВОВ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная проведут встречу, на которой обсудят вопросы культурного и патриотического воспитания кадетов, студентов академий СК России и также молодых следователей.

Как сообщается на сайте СК, артистка много лет оказывает содействие ведомству в воспитании молодого поколения. В частности, она может рассказать молодежи о своем отце, который прошёл Великую Отечественную войну, имеет множество правительственных наград.

"Председатель СК России и Светлана Афанасьевна обсудят также дальнейшую работу и различные формы взаимодействия по вопросам духовно-нравственного и культурного развития обучающихся образовательных учреждений Следственного комитета", - говорится в сообщении СК.

Как ранее писал сайт kp.ru, в октябре 2021 года Светлана Светличная пропала на несколько дней, чтобы появиться в ток-шоу "Пусть говорят". От родственников 81-летнюю актрису прятали телевизионщики. Актрису разыскивала полиция и отряд "Лиза Алерт".