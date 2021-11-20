Видео с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погиб блогер Саид Губденский, появилось в сети

Блогер Саид Губденский. Фото: Instagram

В сети появились видео с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Участниками аварии стали три иномарки, два человека погибли - это известный блогер Саид Губденский, который ехал на BMW, а также его пассажир.

На кадрах с места инцидента видно, что автомобили сильно пострадали в столкновении. Всего участниками ДТП стали три автомобиля - Volvo, Mercedes и BMW. Две иномарки получили серьезные повреждение боковых дверей и кузова, вокруг них собралось множество прохожих. Движение на проспекте не было остановлено, пробки удалось избежать.

Отметим, что Саид Губденский — один из популярных блогеров, который рассказывает про автомобили. На его аккаунт подписаны почти 500 тысяч человек. Предполагается, что он мог стать виновником аварии, так как накануне выкладывал в Instagram видео, на которых нарушает ПДД.

Как ранее писал сайт kp.ru, в аварии на Кутузовском проспекте пострадало еще два человека - один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.