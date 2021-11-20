Бывшего премьер-министра Польши лишили водительских прав за превышение скорости

Дональд Туск сообщил, что согласен с наказанием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши Дональд Туск, который сейчас является лидером оппозиции в стране, был лишен водительских прав. Таким образом он был наказан за превышение скорости.

О случившемся Туск сообщил в своем Twitter.

"Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф", - написал Туск.

Наказание экс-премьер назвал адекватным. По его словам, решение о лишении прав он принял без дискуссий.

Отмечается, что Туск совершил нарушение утром в субботу, 20 ноября. Он на своей "Шкоде" превысил скорость в городской черте более, чем на 50 километров в час и ехал со скоростью более 100 километров в час. За это политика задержала полиция.

Как ранее писал сайт kp.ru, российских автомобилистов будут массово лишать водительских прав из-за долгов, сообщил источник, близкий к Федеральной службе судебных приставов (ФССП).