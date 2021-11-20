Минтруд: выигрыш в лотерею не может быть поводом для лишения детских выплат

Сам по себе выигрыш в лотерею не будет поводом для лишения пособия Фото: Мария ЛЕНЦ

Минтруд разъяснил, что выигрыш в лотерею или на тотализаторе будет учитываться при оценке доходов семьи для назначения детских выплат, как и заработок, но не будет поводом для лишения пособия. О том, что такое может произойти, ранее написали СМИ со ссылкой на проект ведомства.

Как сообщили в Минтруда, такая информация не соответствует действительности.

"Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что из учета доходов и имущества будут исключены недвижимость и транспортные средства, находящиеся под арестом или в розыске; гранты на предпринимательскую деятельность; целевые субсидии на приобретение жилья или транспорта, которые выдаются в регионах для нуждающихся семей.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6 процента и составит 13 890 рублей. Он отметил, что этот показатель должен вырасти также, как и прожиточный минимум.