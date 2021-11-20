Погибшего в ДТП блогера Саида Губденского уже лишали водительских прав

Блогер Саид Губденский. Фото: Instagram

28-летний блогер Саид Губденский, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте 20 ноября, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и был лишен водительских прав. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Отмечается, что Губденский также неоднократно публиковал в соцсетях ролики, на которых показывал, как он нарушает правила дорожного движения. Одно из таких видео было опубликовано накануне аварии, 19 ноября. Губденский продемонстрировал, как двигается на авто без номеров по полосе для маршрутных транспортных средств.

После ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погибли Губденский и его пассажир, а также пострадали еще два человека, прокуратура Москвы организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.

"Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения", - сообщили в прокуратуре.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября скончался известный блогер Саид Губденский. Он был за рулем автомобиля BMW, который врезался в другую иномарку. Губденский и его пассажир погибли.