Спикеру Сената Польши пришла посылка с угрозами и взрывчаткой

Спецслужбы работают над установлением личности отправителя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку с угрозами и взрывчатым веществом. Как сообщил парламентарий в своем Twitter, опасные "подарки" ему отправил неизвестный.

"На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество", - написал Гродзкий.

Он отметил, что посылка не дошла до его рук - она проходила систему проверки после поступления в парламент. В результате выяснилось, что внутри не только угрозы в адрес одного из спикеров, но и "неопределенная субстанция", являющаяся взрывчатым веществом.

"Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного", - отметил Гродзкий.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши Дональд Туск, который сейчас является лидером оппозиции в стране, был лишен водительских прав. Таким образом он был наказан за превышение скорости.