Выстрел вызвал панику среди пассажиров Фото: REUTERS

Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту американского города Атланта. Официальные представители аэропорта сообщают, что опасности нет, - выстрел был якобы произведен случайно.

"Нет никакого стрелка. Произошел случайный выстрел из пистолета в аэропорту. Опасность для пассажиров и сотрудников отсутствует. Ведется расследование", - сообщает аэропорт Атланты в своем Twitter.

Информацию подтверждают в полиции. Как пишет Fox News, ссылаясь на полицейских, в аэропорту возле главного контрольно-пропускного пункта случайно выстрелили из пистолета. Никто не пострадал, однако выстрел вызвал панику среди пассажиров.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых напуганные люди бегут из аэропорта или прячутся в ближайших доступных местах. Как сообщила в Twitter один из очевидцев ситуации Стефани Данн, напуганы оказались сотни людей - после выстрела они бросились из аэропорта с криками.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродзкий получил посылку с угрозами и взрывчатым веществом. Как сообщил парламентарий в своем Twitter, опасные "подарки" ему отправил неизвестный.