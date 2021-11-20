Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесен на июль 2022 года

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о переносе запуска межпланетной станции "Луна-25". Миссия планировалась на 2021 год.

"Луна-25" - первая для России со времен Советского Союза лунная миссия. Ее запуск должен был состояться в текущем году, однако будет перенесен на июль 2022 года.

"Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу, и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз - это южный полюс Луны", - рассказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он отметил, что исследование южного полюса Луны очень важно для ученых. Российская академия наук считает, что там могут быть крупные залежи водяного льда.

Как ранее писал сайт kp.ru, экипажу Международной космической станции и ее работе в настоящее время ничего не угрожает, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после переговоров с главой NASA Билом Нельсоном.