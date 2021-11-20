Космонавт Антон Шкаплеров верит в инопланетян, хоть и не видел их

Российский космонавт Антон Шкаплеров Фото: Роскосмос.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС) в составе 66-й длительной экспедиции, не видел в космосе инопланетян, но верит в их существование.

«Господа Бога мы не видели, но мы уверены, что он нас видит, оберегает, это уж точно. Я инопланетян не видел, хотя верю, что наверняка они есть», - сказал Антон Шкаплеров в субботнем эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Не можем мы в таком безграничном пространстве, как вселенная, быть только одни», - добавил космонавт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и директор американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сошлись во мнении о том, что и летающие тарелки (НЛО), и инопланетяне, скорее всего, существуют.