Глава Пентагона подтвердил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу 2021 года

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с иракским коллегой Джумой Инадом подтвердил, что боевая миссия Соединенных Штатов в Ираке завершится к концу 2021 года. Встреча глав военных ведомств двух стран прошла в субботу, 20 ноября, в столице Бахрейна.

«Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Официальный представитель американского Минобороны добавил, что министры также обсудили следующий этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на «консультировании, помощи и обмене разведданными» с иракскими военными в рамках поддержки кампании по борьбе с ИГ (запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что к концу этого года Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке, однако американцы продолжат помогать местным силам безопасности в борьбе с террористами.