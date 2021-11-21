Умерла Эми Вада, обладательница "Оскара" за костюмы к фильму "Ран" Куросавы

Эми Вада попробовала себя и в роли актрисы. Фото: EAST NEWS

Умерла Эми Вада, японская художница, дизайнер костюмов для кино и балета. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Эми Вада скончалась на 85 году жизни. Причина смерти не сообщается.

Эми Вада родилась в Киото в 1937 году. Окончила Киотский городской университет искусств. В 20 лет вышла замуж за режиссера Бена Ваду. После этого стала работать костюмером.

Мировую известность получила после выхода фильма "Ран" (1985) режиссера Акиры Куросавы. За создание традиционных японских костюмов эпохи воюющих провинций (вторая половина XV до начала XVII века) к этой кинокартине костюмеру в 1986 году вручили "Оскар".

Эми Вада попробовала себя и в роли актрисы, снявшись камео в сериале "Метрополитен Опера".

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