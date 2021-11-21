Собянин заявил о двукратном уменьшении числа мигрантов на стройках Москвы

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число мигрантов на стройках Москвы снизилось вдвое за последние пять лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - констатировал Сергей Собянин.

Градоначальник также обратил внимание, что за аналогичный период ввод жилья в столице увеличился в два раза.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты экосистемы недвижимости "Метр квадратный" сообщили, что по итогам октября 2021 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках снизилась на 2,3 процента, до 277 тысяч рублей.

В Подмосковье стоимость "квадрата" снизилась на 0,8 процента, до 148 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге рост цен и вовсе остановился.