Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановлено

В Москве около получаса не ходили поезда Арбатско-Покровской линии метро из-за упавшего на рельсы человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 21 ноября было приостановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро в Москве. Ограничение действовало от станции «Курская» до «Партизанской».

В Московском метрополитене сообщили, что движение останавливалось из-за того, что на пути упал человек.

«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от станции «Курская» до станции «Партизанская» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют увеличенными интервалами», - говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

В 9.50 появилось сообщение, что движение восстановлено.

«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Вот здесь на kp.ru читайте подробную инструкцию, что делать, если вы упали на рельсы в метро или увидели, что человек оказался на путях. Спойлер: пытаться залезть обратно на платформу или убежать от поезда очень опасно!