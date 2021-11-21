В МВД рассказали, в каком возрасте водители чаще всего попадают в ДТП

С января по сентябрь 2021 года в России произошло 96 314 ДТП с пострадавшими Фото: Евгения ГУСЕВА

Водители в возрасте от 30 до 40 лет стали лидерами по количеству совершенных ДТП в России в 2021 году. На ни приходится больше четверти (27,5%) от общего количества аварий, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

Также именно эта возрастная категория лидирует по числу погибших и пострадавших в авариях. На них приходятся 27,8% смертей и 27,9% травм в дорожно-транспортных происшествиях.

Лидерами по динамике смертности стали несовершеннолетние водители. За год количество погибших в авариях с участием водителей в возрасте от 14 до 16 лет выросло более, чем в полтора раза (+61,9%).

Всего в России с января по сентябрь 2021 года произошло 96 314 ДТП с нанесением ущерба здоровью людей. В них погибли 10 516 человек, пострадали – 121 573 человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, согласно статистики аварийности ГИБДД России, в России резко выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием машин каршеринга.

Всего за 9 месяцев 2021 года было зафиксировано 652 аварии, что на 35,8% больше, чем за первые девять месяцев 2020 года. Травмы в таких ДТП получили 831 человек (+41,8%), 45 человек погибли (+136,8 %).