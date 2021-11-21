Умерла Мариэтта Чудакова, писатель и литературный критик

Мариэтта Чудакова Фото: Евгения ГУСЕВА

Умерла Мариэтта Чудакова, известный российских литературовед, писатель и литературный критик. Ей было 84 года.

О смерти сообщила ее дочь на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, Мариэтта Чудакова скончалась в реанимации ковидного госпиталя Коммунарки в воскресенье, 21 ноября.

О дате и времени прощания Мария Чудакова пообещала сообщить позднее.

Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года. Окончила филологический факультет МГУ. С 1985 года преподавала в Литературном институте имени Максима Горького. Доктор филологических наук, историк, член Европейской академии, профессор Литературного института. Помимо литературы занималась общественной деятельностью.

Как ранее писал сайт kp.ru, умерла Эми Вада, японская художница, дизайнер костюмов для кино и балета. Эми Вада скончалась на 85 году жизни. Причина смерти не сообщается.