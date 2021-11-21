В Москве за сутки выпало 25% месячной нормы осадков

В Москве 20 ноября выпала четверть месячной нормы осадков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Московские метеостанции зафиксировали не более 11 миллиметров осадков. Это соответствует приблизительно четверти месячной нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее, как сообщалось на kp.ru, москвичей предупреждали о сильном снегопаде в субботу, 20 ноября. Синоптики предполагали, что может выпасть до 40 процентов от месячной нормы осадков.

В то же время Вильфанд отметил, что специалисты Гидрометцентра не ожидали обильного снега.

«Может быть «мокропад» или «дождепад», но не снегопад. Еще и ветер обещали 25 метров в секунду, а это уже ураган. На наших реперных станциях зафиксировано около 10-11 миллиметров осадков. Это около 25% от ноябрьской нормы, не 40%», — сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Роман Вильфанд напомнил, что Гидрометцентр обо всех грядущих снегопадах всегда предупреждал за три дня. Непредвиденная ситуация, когда синоптики не смогли спрогнозировать снегопад, за всю историю случилась только однажды – 7 декабря 2009 года. А в 1893 году для 20 ноября выпало рекордное количество осадков – 27,3 миллиметра.

А вот здесь на kp.ru смотрите видео, что на самом деле творилось с погодой в Москве в субботу, 20 ноября, и читайте прогноз, что с ней будет дальше.