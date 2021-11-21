Правительство выделит 1,1 млрд рублей на доплаты пенсионерам в 15 регионах России

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свыше 1,1 млрд рублей средств федерального бюджета направят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Средства направят в 15 регионов России. В число получателей включили Амурскую, Ленинградскую, Магаданскую, Мурманскую и Новосибирскую области, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Еврейскую автономную область, Забайкальский край, Бурятию, Карелию и Якутию.

"Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан", - говорится в тексте сообщения.

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,4 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) Дальнего Востока, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций в 2021 году.