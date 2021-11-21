Росгвардейцы ответным огнем застрелили жителя Солнечногорска, который убил свою мать

В Солнечногорске застрелили мужчину, который убил мать, угрожал сожительнице и стрелял в сторону росгвардейцев. Фото: Следственный комитет.

Ночью 21 ноября сотрудники Росгвардии в Солнечногорске застрелили 53-летнего мужчину, который, предположительно, убил свою мать и поджег ее дом. Об инциденте рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

В ночь на 21 ноября мужчина выпивал со своей сожительницей и поссорился с ней. После ссоры он пошел в дом своей матери.

-Предположительно, совершил ее убийство и поджег домовладение, - рассказала Ольга Врадий.

После этого мужчина вернулся к дому сожительницы уже с ружьем и начал стрелять по дверям, требуя, чтобы женщина вышла к нему. Та вместе со своими родственниками спряталась в доме и вызвала полицию.

Когда на место прибыл наряд Росгвардии, мужчина начал стрелять в сторону сотрудников. Он был убит ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело в отношении 53- летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), - рассказала Ольга Врадий. – После установления причины смерти пенсионерки будет дана оценка действиям подозреваемого и в этой части.

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