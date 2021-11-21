Песков назвал блестящим шагом публикацию переписки по "нормандскому формату"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Публикация российским министерством иностранных дел (МИД) дипломатической переписки об организации встречи министров в "нормандском формате" – это решительный и блестящий шаг, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"То, что сейчас творится в мировой дипломатии, раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства, - подчеркнул Песков. - Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят".

По оценке представителя Кремля, "нетрадиционно лукавая обстановка" в данном случае потребовала "нетрадиционных решительных действий".

Как ранее писал сайт kp.ru, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Как говорится в сообщении на сайте российского дипведомства, такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по "нормандской" встречи.

В ведомстве отметили, что позиция Москвы, а также ее роль в урегулировании конфликта в Донбассе и подходы к проведению встречи министров в "нормандском формате" часто искажаются.

Лавров выразил надежду, что "ознакомление широкой общественности" с перепиской поможет прояснить "истинную роль и намерения" Москвы, а также будет способствовать "формированию политической воли" для честного урегулирования конфликта на Донбассе.