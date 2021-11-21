Песков сожалеет, что на подаренной Эрдогану карте "тюркского мира" не обозначен его центр на Алтае

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал включение части территории России на карту "тюркского мира", которую подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели.

"Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально, - заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". - Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира".

По словам пресс-секретаря президента России, именно на Алтае находится "священное место для любого тюрка, откуда они и пошли родом".

Как ранее писал сайт kp.ru, Девлет Бахчели выложил в Сети собственную фотографию на фоне географической карты. Озаглавлена она словами: "Карта турецкого (или тюркского) мира", а заштрихованные территории весьма далеки от привычного Стамбула и Малой Азии. И включают Балканы, запад Китая, российскую Сибирь, Казахстан, Ферганскую долину.