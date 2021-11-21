В Венесуэле самый большой в мире оркестр сыграл Чайковского

В Боливии самый большой в мире оркестр из детей и подростков сыграл Чайковского. Фото: REUTERS

В Каракасе установили новый рекорд для книги Гиннесса. Оркестр из более чем 12 тысяч музыкантов Национальной системы молодежный и детски оркестров сыграл «Славянский марш». Его признали самым большим в мире, рассказал телеканал Telesur.

На церемонии презентации сертификата об установлении рекорда выступил вице-президент Боливарианской Республики по вопросам связи, культуры и туризма Фредди Наньес. Он передал юным музыкантам поздравление от имени президента страны Николаса Мадуро.

«Музыка - самое чистое выражение чувств, ей можно передать все. От имени президента Николаса Мадуро, от имени всех венесуэльцев, которые так горячо любят свою родину, хочу сказать вам: «Спасибо, ребята, за то, что еще раз продемонстрировали, какая Венесуэла красивая, храбрая и достойная», - сказал Наньес.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, который тоже присутствовал на церемонии в Каракасе, отметил, что Россия чувствует себя сопричастной успеху дружественной Венесуэлы, так как юные музыканты выбрали для победы произведение русского композитора.

«Это наш общий успех, чему мы искренне рады", - сказал дипломат.

Ранее на kp.ru сообщалось, что российский фильм «Разжимая кулаки» от режиссера Киры Коваленко назвали одним из вероятных претендентов на попадание в шорт-лист премии «Оскар» как «Лучший иностранный фильм».