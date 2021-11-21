Прожиточный минимум для работающих россиян в 2022 году составит 13 793 рубля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В следующем году прожиточный минимум для работающих граждан составит 13 793 рубля, а в целом по стране составит 12 654 рубля на человека. Это следует из поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022 - 2024 годы, которые поддержали в Государственной думе РФ.

Уточняется, что для людей пенсионного возраста прожиточный минимум составит 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля.

На данный момент сумма прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 руб. Для трудоспособных россиянина он равен 12 702 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля, а для детей - 11 303 рубля.

Вместе с изменениями размера прожиточного минимума была принята поправка об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета. Согласно этому документу, 9,151 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми. Еще одна поправка говорит о возможности правительства оперативно распределить данные средства между российскими регионами.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее российский лидер предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в следующем году до 13 890 рублей, что на 8,6% выше, чем годом ранее.