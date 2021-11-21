В Совбезе заявили, что рост активности НАТО повышает угрозу конфликтов у границ России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Значительный рост активности НАТО повышает угрозу вооруженных конфликтов и инцидентов на российской границе. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

Замсекретаря Совбеза отметил, что обстановка на отдельных участках государственной границы России остается сложной. По его словам, такая обстановка формируется в условиях «наращивания военно-политического, экономического и информационного давления» на Москву со стороны США и их союзников.

«В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе», - заявил замсекретаря Совбеза в интервью «Российской газете».

Как писал сайт kp.ru, Гребенкин также заявил о рисках провокаций Украины на крымском направлении, отметив, что Киев продолжает считать Россию «агрессором».