Франция ожидает от России поддержки в урегулировании миграционного кризиса на границах ЕС

Франция ожидает от России поддержки в урегулировании миграционного кризиса на границах Евросоюза и Белоруссии Фото: REUTERS

Париж рассчитывает, что Москва окажет влияние на белорусские власти с тем, чтобы урегулировать миграционный кризис на границах Европейского союза. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Дипломат указал на то, что у президента России Владимира Путина «очень тесные отношения» с белорусским лидером Александром Лукашенко, «поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление». «Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать», - заявил французский министр в эфире телеканала LCI.

Ле Дриан также напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поднимал данную тему во время двухчасового телефонного разговора с российским коллегой, состоявшегося несколько дней назад.

Напомним, Макрон и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе в минувший вторник, 16 ноября. Как писал сайт kp.ru, лидеры договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса. В Елисейском дворце отметили, что французский президент призвал российского коллегу использовать свое влияние на Минск.