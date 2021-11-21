Путин прошел ревакцинацию от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса, уточнив, что использовал для этого препарат «Спутник Лайт».

Российский лидер также сообщил, что чувствует себя после ревакцинации хорошо. Кроме того, он заявил о своей готовности принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса.

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт", это уже называется ревакцинация», - сказал глава государства на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Денисом Логуновым в воскресенье, 21 ноября.

Путин также попросил Логунова рассказать гражданам о своем видении того, что происходит, в том числе поделился аргументами в пользу вакцинации и ревакцинации, а также рассказать о результатах применения «Спутника Лайт» в России и за рубежом.

Он предложил начать разговор с вопросов вакцинации и ревакцинации, в том числе по срокам и основаниям повторной прививки.

Напомним, 12 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что поставил прививку от коронавируса. Как писал сайт kp.ru, в качестве вакцины официальный представитель Кремля выбрал «Спутник Лайт».