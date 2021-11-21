Захарова заявила, что Пентагон создает в Эстонии плацдарм НАТО

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО не реагирует на предупреждения России и продолжает создавать напряженность у российских границ. Такое заявление в воскресенье, 21 ноября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что проведение совместных учений США и Эстонии является еще одним примером подобных действий альянса.

«В военных играх Пентагона эта страна (Эстония) является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и "сопряжения" вооруженных сил, не несут и нести не могут», - написала дипломат в своем Telegram-канале

Захарова также задалась вопросом, насколько генсек НАТО Йенс Столтенберг считает подобные учения «прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными». «Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским манёврам, которые постоянно вызывают у него тревогу?» - отметила она.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО повышает угрозу инцидентов, а также вооруженных конфликтов на российской границе.