Около офиса президента Украины произошли столкновения митингующих с правоохранителями Фото: REUTERS

Вечером в воскресенье, 21 ноября, около офиса президента Украины Владимира Зеленского произошли столкновения между митингующими и правоохранительными органами

Как передает ТАСС, группа из нескольких сотен человек собралась на площади Независимости по случаю Дня достоинства и свободы, после чего они отправились к часовне на аллее Героев Небесной Сотни, чтобы почтить память погибших на Майдане в 2014 году. Среди участников акции преимущественно находились сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Через некоторое время часть митингующих пошли к офису украинского лидера, выкрикивая при этом лозунги, призывающие отправить действующего президента за решетку.

На одной из улиц группу с участниками акции попытались остановить правоохранители, в результате начались столкновения. Силовикам удалось оттеснить митингующих от забора около офиса главы государства.

Напомним, сегодня, 21 ноября, полиция Брюсселя применила слезоточивый газ и водометы против протестующих из-за ужесточения санитарных мер.