В США автомобиль въехал в толпу людей, один человек погиб, более 20 пострадали

В Facebook велась прямая трансляция мероприятия Фото: Кадр видео

В американском городе Уокешо (штат Висконсин) автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, в результате погиб по меньшей мере один человек, более 20 пострадали, передает телеканал TMJ4 со ссылкой на местную полицию.

По данным канала, наезд произошел во время рождественского парада, прямая трансляция которого велась на странице города в Facebook. Благодаря этой трансляции и видео, записанными очевидцами, сотрудникам правоохранительных органов удалось машину и установить личность водителя.

Сообщается, что на записи видно, как красный внедорожник на полном ходу промчался по дороге, закрытой для праздничного мероприятия. Камеры также запечатлели, как автомобиль нагоняет марширующих под рождественскую мелодию участников шествия и сбивает несколько человек.

Полиция сообщила, что внедорожник уехал с места происшествия, сбив с деревянные ограждения на перекрестке. Машины «Скорой помощи» развозят пострадавших по больницам.