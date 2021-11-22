Мадуро заявил, что он отказывается продолжать переговоры с оппозицией, пока США не ответят за похищение венесуэльского дипломата

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он отказывается продолжать переговоры с оппозицией, пока США не ответят за похищение венесуэльца колумбийского происхождения Алекса Сааба.

«Правительство США совершило грубое нарушение, похитив члена правительственной комиссии по переговорам в Мехико. Похитив его в Кабо-Верде, США знали о последствиях», - заявил Мадуро на пресс-конференции, которая транслировалась на его YouTube-канале.

По словам лидера Боливарианской республики, экстрадиция Алекса Сааба в Штаты «нанесла удар» по диалогу Каракаса с несистемной оппозицией, и США «должны ответить за это похищение».

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские власти обвиняют венесуэльского бизнесмена с дипломатическим паспортом Алекса Сааба в отмывании 350 миллионов долларов для правительства Николаса Мадуро. В июле 2019 года предприниматель со статусом посла был включен в санкционный список США как организатор «широкой коррупционной сети», тогда же был выдан и международный ордер на его арест.

Правоохранители Кабо-Верде задержали бизнесмена 12 июня 2020 года в аэропорту на острове Сал. После его ареста Каракас заявил протест и потребовал немедленно освободить своего гражданина, заявив, что Сааб занимает должность спецпосланника страны в Африканском союзе.