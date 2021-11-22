Адмирал Попов сообщил, что сигнал SOS с места гибели АПЛ «Курск» подала подлодка НАТО

Российский адмирал сообщил, что сигнал SOS с места гибели АПЛ «Курск» подала подлодка НАТО

Адмирал Вячеслав Попов сообщил, что сигнал SOS с места гибели подлодки «Курск» подала не российская АПЛ, а иностранная.

Попов рассказал, что стуки с места гибели подлодки были записаны и отправлены на анализ.

- Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная, — цитирует адмирала РИА Новости.

Ранее Вячеслав Попов сообщил, что «Курск» 21 год назад затонул в Баренцевом море в результате столкновения с субмариной НАТО. Он добавил, что «с вероятностью 90%» знает, как называлась подлодка Альянса, из-за которой погиб весь экипаж «Курска», однако отказался озвучивать ее название, поскольку, по его словам, для этого «нужно иметь доказательства и выложить их».

Напомним, как писал сайт kp.ru, атомная подлодка затонула 12 августа 2000 года, в результате погиб вес экипаж – 118 человек. В тот день «Курск» должен был провести учебную торпедную атаку. По одной из версий, на борту АПЛ взорвалась учебная торпеда, которая привела к детонации других зарядов стеллажных торпед.