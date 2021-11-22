Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля США в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные начали патрулировать границу зоны контроля Соединенных Штатов Америки в Сирии. Об этом сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.

- Это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона «Восток», и зона «Запад», контролируемая Вооруженными силами Российской Федерации. На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими, — сказал он.

По словам Кудрина, есть риск, что на этой территории присутствуют ячейки «Исламского государства»*. Патрулирование же нужно, чтобы показать местным жителям, что они могут обратиться за помощью к военным.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО повышает угрозу вооруженных конфликтов и инцидентов на российской границе. Замсекретаря Совбеза отметил, что обстановка на отдельных участках государственной границы России остается сложной. По его словам, такая обстановка формируется в условиях «наращивания военно-политического, экономического и информационного давления» на Москву со стороны США и их союзников.

*Запрещенная в России террористическая организация